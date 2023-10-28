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НОВОСТИ

Глава МИД Израиля отдал распоряжение дипломатам покинуть Турцию

19:05 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства, в частности президента страны Тайипа Эрдогана. Об этом объявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — заявил министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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