Глава МИД Израиля отдал распоряжение дипломатам покинуть Турцию

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства, в частности президента страны Тайипа Эрдогана. Об этом объявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — заявил министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.