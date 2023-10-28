Минсвязи Израиля объявило о разрыве всех связей с компанией Starlink Илона Маска

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр связи Израиля Шломо Каръи осудил слова американского предпринимателя Илона Маска, заявившего, что его компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа. Израильский политик подчеркнул, что его ведомство разрывает все связи со Starlink.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Каръи на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).