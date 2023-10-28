Минсвязи Израиля объявило о разрыве всех связей с компанией Starlink Илона Маска
20:45 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Каръи на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
НОВОСТИ
- 19:05 28.10.2023
- Глава МИД Израиля отдал распоряжение дипломатам покинуть Турцию
- 18:07 28.10.2023
- Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну - посол Нофаль
- 17:20 28.10.2023
- Эрдоган: Мы объявим Израиль военным преступником...
- 17:10 28.10.2023
- Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе
- 16:30 28.10.2023
- Министр обороны Израиля: Мы вступили в новую фазу войны…
- 15:10 28.10.2023
- Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США
- 14:35 28.10.2023
- Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви
- 14:10 28.10.2023
- Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ
- 13:40 28.10.2023
- Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию
- 13:20 28.10.2023
- В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать