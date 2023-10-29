0
0
150
НОВОСТИ

В Израиле предложили Эрдогану перевезти сторонников ХАМАС в Турцию

09:00 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану «взять под защиту» и перевезти в свою страну сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС, учитывая высказывания турецкого лидера в поддержку Палестины.

«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и у меня нет другого выбора, кроме как предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал издалека, но и взял их под свою защиту, чтобы они жили в Турции», — написал израильский политик на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:10 29.10.2023
«Нафтогаз» не намерен продлевать контракт на транзит газа из РФ после 2024 года
0
62
09:40 29.10.2023
Власти Китая приняли меры против вероятных выступлений студентов в связи с кончиной Ли Кэцяна - СМИ
0
123
09:10 29.10.2023
Гуманитарные поставки в Газу со стороны Египта будут расширены – представитель ЦАХАЛ
0
151
09:05 29.10.2023
Скончался один из актеров сериала «Друзья» Мэттью Перри
0
170
20:45 28.10.2023
Минсвязи Израиля объявило о разрыве всех связей с компанией Starlink Илона Маска
0
940
19:05 28.10.2023
Глава МИД Израиля отдал распоряжение дипломатам покинуть Турцию
0
918
18:07 28.10.2023
Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну - посол Нофаль
0
886
17:20 28.10.2023
Эрдоган: Мы объявим Израиль военным преступником...
0
1063
17:10 28.10.2023
Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе
0
887
16:30 28.10.2023
Министр обороны Израиля: Мы вступили в новую фазу войны…
0
903

Возврат к списку