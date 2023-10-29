В Израиле предложили Эрдогану перевезти сторонников ХАМАС в Турцию
09:00 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану «взять под защиту» и перевезти в свою страну сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС, учитывая высказывания турецкого лидера в поддержку Палестины.
«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и у меня нет другого выбора, кроме как предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал издалека, но и взял их под свою защиту, чтобы они жили в Турции», — написал израильский политик на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
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