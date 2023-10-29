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НОВОСТИ

Гуманитарные поставки в Газу со стороны Египта будут расширены – представитель ЦАХАЛ

09:10 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет и Соединенные Штаты намерены расширить гуманитарные поставки в сектор Газа. Об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

«Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены», — указал он.

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