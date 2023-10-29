Власти Китая приняли меры против вероятных выступлений студентов в связи с кончиной Ли Кэцяна - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР дали указание администрациям высших учебных заведений пресекать любые студенческие акции памяти в честь скончавшегося на этой неделе экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, они опасаются их превращения в массовые протесты.

Источники издания в высших учебных заведения Пекина и других регионов страны указали, что подобные инструкции поступили руководству вузов и распространяются среди студенческих организаций. «Мы не хотим, чтобы студенты организовывали собственные траурные мероприятия. Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам, подобным тому, что произошло 30 с лишним лет назад», — сказал газете в конфиденциальной беседе представитель студенческой организации в одном из ведущих столичных вузов.

Как указывает South China Morning Post, именно с акций памяти в честь умершего бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Яобана в Пекине в 1989 году начались протесты, которые привели к трагическим событиям на площади Тяньаньмэнь.