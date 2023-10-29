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«Нафтогаз» не намерен продлевать контракт на транзит газа из РФ после 2024 года

10:10 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — приводит его слова издание «Страна» в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», — объяснил Чернышов.

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