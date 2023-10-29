Премьер Австралии решил не просить Байдена прекратить преследовать Ассанжа, сославшись на разделение властей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не стал просить президента США Джо Байдена повлиять на дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помочь ему вернуться на родину. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами по итогам официального визита в Вашингтон.

По словам Альбанезе, он «обсуждал дело Ассанжа с президентом США, но не стал просить Джо Байдена вмешиваться в судебный процесс над австралийцем». «Джо Байден — президент, который понимает принцип разделения властей и не вмешивается в работу министерства юстиции. Это очень важный принцип», — сказал Альбанезе, добавив, что «австралийские официальные лица продолжат усердно работать над делом Ассанжа».