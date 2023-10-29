В ООН заявили, что в Газе разграблены склады с гуманитарной помощью
12:15 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены», — приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.
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