В ООН заявили, что в Газе разграблены склады с гуманитарной помощью

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.

«Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены», — приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.