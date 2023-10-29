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Издание Bild am Sonntag опубликовало обращение ко всем, кто живет в ФРГ, связанное с конфликтом в Газе

12:50 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский таблоид Bild am Sonntag опубликовал обращение «ко всем проживающим в ФРГ людям», в котором авторы объясняют правила мирного сосуществования в федеративной республике. Материал появился на фоне антиизраильских демонстраций в германских городах и насилия со стороны пропалестинских активистов.

«Это обращение ко всем людям, которые живут в Германии», — пишут авторы. «После начала террора со стороны [палестинского движения] ХАМАС мы видим новый уровень ненависти по отношению к нашим ценностям, к демократии, к Германии, — отмечается на титульной странице воскресного выпуска. — Именно поэтому редакция Bild сформулировала этот манифест».

В материале под заголовком «Германия, у нас проблема» приводится 50 пунктов. На титульной странице есть надпись «Уважаемые читатели» на четырех языках — немецком, арабском, турецком и русском. Весь текст же составлен на двух — немецком и арабском.

Одним из первых пунктов в перечне идет напоминание, что в германском обществе «не может быть неверных» и что каждый может исповедовать ту веру, какую хочет. Также авторы указывают на свободу выбора партнера, на уважение к полиции, равноправие в семье, на неприемлемость домашнего насилия, многоженства, ношения ножей и сжигания флагов других государств, а также на необходимость учить немецкий язык.

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