США и Россия договорятся рано или поздно, а ЕС свое влияние уже не вернет - Медведев
16:30 29.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой», — написал он на своей странице в сети «ВКонтакте».
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