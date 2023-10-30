За время контрнаступления потери ВСУ составили свыше 90 тыс. военнослужащих - Шойгу

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за время начатого этим летом контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.



Шойгу также отметил, что Вооруженные силы РФ «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».



