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НОВОСТИ

За время контрнаступления потери ВСУ составили свыше 90 тыс. военнослужащих - Шойгу

08:25 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за время начатого этим летом контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Шойгу также отметил, что Вооруженные силы РФ «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

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