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НОВОСТИ

Израиль потребовал чтобы журналисты покинули сектор Газа

08:30 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль потребовал от всех сотрудников международных СМИ немедленно покинуть северную часть сектора Газа в связи с расширением масштабов военной операции. Об этом сообщило агентство ИСНА.

По данным Комитета защиты журналистов, по меньшей мере 24 сотрудника СМИ стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Еще восемь человек были ранены, трое числятся пропавшими без вести. Как отмечает организация, «журналисты в секторе Газа подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта».

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