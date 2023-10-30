Израиль потребовал чтобы журналисты покинули сектор Газа

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль потребовал от всех сотрудников международных СМИ немедленно покинуть северную часть сектора Газа в связи с расширением масштабов военной операции. Об этом сообщило агентство ИСНА.



По данным Комитета защиты журналистов, по меньшей мере 24 сотрудника СМИ стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Еще восемь человек были ранены, трое числятся пропавшими без вести. Как отмечает организация, «журналисты в секторе Газа подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта».



