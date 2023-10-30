Армия Китая никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР - ЦВС КНР
08:40 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов КНР, принцип „одного Китая“ является всеобщим консенсусом международного сообщества, — сказал он. — Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти».
НОВОСТИ
- 09:20 30.10.2023
- США надавили на Израиль для ограничения масштабов операции в Газе - СМИ
- 09:05 30.10.2023
- Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам Украины в Черном море
- 09:00 30.10.2023
- Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 задержаны
- 08:30 30.10.2023
- Израиль потребовал чтобы журналисты покинули сектор Газа
- 08:25 30.10.2023
- За время контрнаступления потери ВСУ составили свыше 90 тыс. военнослужащих - Шойгу
- 16:30 29.10.2023
- США и Россия договорятся рано или поздно, а ЕС свое влияние уже не вернет - Медведев
- 12:50 29.10.2023
- Издание Bild am Sonntag опубликовало обращение ко всем, кто живет в ФРГ, связанное с конфликтом в Газе
- 12:15 29.10.2023
- В ООН заявили, что в Газе разграблены склады с гуманитарной помощью
- 11:00 29.10.2023
- Премьер Австралии решил не просить Байдена прекратить преследовать Ассанжа, сославшись на разделение властей
- 10:10 29.10.2023
- «Нафтогаз» не намерен продлевать контракт на транзит газа из РФ после 2024 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать