Армия Китая никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР - ЦВС КНР

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности.



«Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов КНР, принцип „одного Китая“ является всеобщим консенсусом международного сообщества, — сказал он. — Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти».



