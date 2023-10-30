Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 задержаны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы установлены, 60 из них задержаны, сообщает портал «МВД медиа».

«В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. Создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.