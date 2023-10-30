Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам Украины в Черном море
09:05 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Технические средства наблюдения обнаружили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, им нанесено огневое поражение. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
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