Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам Украины в Черном море

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технические средства наблюдения обнаружили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, им нанесено огневое поражение. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.