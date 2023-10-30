США надавили на Израиль для ограничения масштабов операции в Газе - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена оказала давление на власти Израиля с целью ограничения масштабов операции в секторе Газа, израильские войска в любом случае сдерживают себя в действиях против палестинцев. С таким утверждением выступило израильское издание The Times of Israel (TOI) со ссылкой на американского чиновника.

По утверждению собеседника издания, администрация Байдена настаивала в беседах с властями Израиля, что наземная операция в Газе должна «носить более ограниченный характер», как это и происходит сейчас в северной части анклава.