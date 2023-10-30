Власти Дагестана назвали цинизмом и предательством беспорядки в аэропорту Махачкалы
09:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал цинизмом и предательством беспорядки в аэропорту Махачкалы.
«Я бы хотел здесь сказать о цинизме и предательстве, потому что вчерашняя акция это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага. Это можно назвать только предательством», — сказал Меликов.
Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.
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