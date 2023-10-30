Глава Минобороны ФРГ призвал приготовиться к возможной войне в Европе

10:00 Источник: Lenta.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал приготовиться к возможной войне в Европе. О необходимости привыкнуть к мысли об угрозе войны он заявил в интервью ZDF.

Глава оборонного ведомства ФРГ также призывал немцев к «изменению менталитета» и большей оборонительной позиции.

«Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — сказал министр. Lenta.Ru