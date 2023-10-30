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НОВОСТИ

В Канаде могут рассекретить список нацистов, скрывшихся в стране от наказания

10:05 30.10.2023 Источник: Lenta.ru

В Канаде после скандала в парламенте с чествованием бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Гунько хотят рассекретить список нацистов, скрывшихся в стране от наказания. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что в секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Документ был второй частью расследования 1986 года о военных преступниках в Канаде, но был засекречен даже несмотря на то, что первая часть была опубликована в том же году.

По словам члена фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтера, правительство премьер-министра Джастина Трюдо обсуждало рассекречивание списка еще до инцидента в парламенте, однако чествование Гунько «усилило давление на правительство, заставив его, наконец, действовать».

«Госслужащие и сменявшие друг друга правительства обеих партий признали нацистских военных преступников, но в значительной степени не смогли привлечь их к ответственности. А потом, когда мы попытались это сделать, мы проделали ужасную работу. Эта информация должна быть ясной и открытой», — сказал он.  Lenta.Ru

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