Израиль нанес удары по позициям ВС Сирии в Дераа
10:20 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дераа, расположенной на юге страны. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в ВС арабской республики.
По его данным, удар был нанесен в 01:35 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот. В результате атаки два военных объекта получили материальные повреждения.
Информации о жертвах и пострадавших не приводится.
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