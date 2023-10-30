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НОВОСТИ

Израиль нанес удары по позициям ВС Сирии в Дераа

10:20 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дераа, расположенной на юге страны. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в ВС арабской республики.

По его данным, удар был нанесен в 01:35 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот. В результате атаки два военных объекта получили материальные повреждения.

Информации о жертвах и пострадавших не приводится.

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