Израиль нанес удары по позициям ВС Сирии в Дераа

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дераа, расположенной на юге страны. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в ВС арабской республики.

По его данным, удар был нанесен в 01:35 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот. В результате атаки два военных объекта получили материальные повреждения.

Информации о жертвах и пострадавших не приводится.