0
0
75
НОВОСТИ

Росгидромет выпустил предупреждение из-за ледяного дождя в Москве

10:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с ледяным дождем и гололедом, которые продлятся в Москве как минимум до 15:00 понедельника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение. В Москве до 15:00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед», — сообщил он.

Ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1 до 3 мм. Он не похож на град, так как тот состоит из шариков с твердым ядром разного размера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 30.10.2023
Израиль нанес удары по позициям ВС Сирии в Дераа
0
95
10:05 30.10.2023
В Канаде могут рассекретить список нацистов, скрывшихся в стране от наказания
0
113
10:00 30.10.2023
Глава Минобороны ФРГ призвал приготовиться к возможной войне в Европе
0
138
09:32 30.10.2023
Власти Дагестана назвали цинизмом и предательством беспорядки в аэропорту Махачкалы
0
193
09:20 30.10.2023
США надавили на Израиль для ограничения масштабов операции в Газе - СМИ
0
193
09:05 30.10.2023
Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам Украины в Черном море
0
208
09:00 30.10.2023
Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 задержаны
0
213
08:40 30.10.2023
Армия Китая никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР - ЦВС КНР
0
235
08:30 30.10.2023
Израиль потребовал чтобы журналисты покинули сектор Газа
0
217
08:25 30.10.2023
За время контрнаступления потери ВСУ составили свыше 90 тыс. военнослужащих - Шойгу
0
239

Возврат к списку