Росгидромет выпустил предупреждение из-за ледяного дождя в Москве
10:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с ледяным дождем и гололедом, которые продлятся в Москве как минимум до 15:00 понедельника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение. В Москве до 15:00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед», — сообщил он.
Ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1 до 3 мм. Он не похож на град, так как тот состоит из шариков с твердым ядром разного размера.
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