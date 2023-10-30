Индия будет добиваться освобождения своих граждан, приговоренных к казни в Катаре — МИД
11:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия намерена добиваться освобождения восьми своих граждан, приговоренных к смертной казни в Катаре. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.
Он сообщил, что встретился с семьями индийцев, которым был вынесен в Катаре смертный приговор. «Правительство придает этому делу самое серьезное значение и полностью разделяет тревогу и боль семей [осужденных]. Правительство продолжит прилагать все усилия для их освобождения», — написал министр на своей странице в соцсети Х («икс», бывший Twitter). По словам Джайшанкара, в этом вопросе власти страны будут тесно сотрудничать с их семьями.
Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе прошлого года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Катарские власти официально не обнародовали обвинения против них. Все они бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение и предоставляла другие связанные с этим услуги Вооруженным силам Катара. Как сообщал журнал India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.
На прошлой неделе МИД Индии распространил заявление, согласно которому суд первой инстанции Катара вынес индийцам смертный приговор. Индийское внешнеполитическое ведомство заявило тогда, что шокировано решением суда.
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