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Индия будет добиваться освобождения своих граждан, приговоренных к казни в Катаре — МИД

11:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия намерена добиваться освобождения восьми своих граждан, приговоренных к смертной казни в Катаре. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.

Он сообщил, что встретился с семьями индийцев, которым был вынесен в Катаре смертный приговор. «Правительство придает этому делу самое серьезное значение и полностью разделяет тревогу и боль семей [осужденных]. Правительство продолжит прилагать все усилия для их освобождения», — написал министр на своей странице в соцсети Х («икс», бывший Twitter). По словам Джайшанкара, в этом вопросе власти страны будут тесно сотрудничать с их семьями.

Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе прошлого года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Катарские власти официально не обнародовали обвинения против них. Все они бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение и предоставляла другие связанные с этим услуги Вооруженным силам Катара. Как сообщал журнал India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.

На прошлой неделе МИД Индии распространил заявление, согласно которому суд первой инстанции Катара вынес индийцам смертный приговор. Индийское внешнеполитическое ведомство заявило тогда, что шокировано решением суда.

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