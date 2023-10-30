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Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовых беспорядках в Дагестане

11:05 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, которые произошли в минувшее воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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