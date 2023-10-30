Кабмин РФ упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России усовершенствовало систему научной аттестации, теперь соискатели степени кандидата наук смогут защитить диссертацию в виде научного доклада. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аспиранты-очники, имеющие не менее десяти научных публикаций, значимых для развития науки и технологий, смогут представить на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. «Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», — пояснили в кабмине.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году подобный порядок защиты был установлен для соискателей ученой степени доктора наук, однако в этом случае должно быть не менее 50 публикаций в области гуманитарных, экономических или общественных наук. «Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования», — пояснили в кабмине.

Также постановление предусматривает возможность создания «разовых» диссертационных советов, которые необходимы для защиты «конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета».