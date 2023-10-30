ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма
11:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам», — сообщили в ЦОС.
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