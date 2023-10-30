Китай и США договорились провести консультации по вооружениям — МИД КНР
12:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая и США договорились в ближайшее время провести консультации по контролю над вооружениями и морским вопросам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китай и Соединенные Штаты договорились провести двусторонние консультации отдельно по морским вопросам, контролю над вооружениями и нераспространению, а также переговоры по внешнеполитической стратегии», — сообщил он на брифинге.
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