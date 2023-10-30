Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы добровольно отправиться на СВО

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <…> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», — сообщил журналистам в понедельник глава региона Сергей Меликов.