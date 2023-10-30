0
0
85
НОВОСТИ

Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы добровольно отправиться на СВО

12:05 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <…> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», — сообщил журналистам в понедельник глава региона Сергей Меликов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 30.10.2023
Гражданин РФ стал мэром города в Колумбии
0
34
12:00 30.10.2023
Китай и США договорились провести консультации по вооружениям — МИД КНР
0
81
11:32 30.10.2023
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма
0
136
11:20 30.10.2023
Кабмин РФ упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук
0
157
11:05 30.10.2023
Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовых беспорядках в Дагестане
0
181
11:00 30.10.2023
Индия будет добиваться освобождения своих граждан, приговоренных к казни в Катаре — МИД
0
191
10:32 30.10.2023
Росгидромет выпустил предупреждение из-за ледяного дождя в Москве
0
226
10:20 30.10.2023
Израиль нанес удары по позициям ВС Сирии в Дераа
0
233
10:05 30.10.2023
В Канаде могут рассекретить список нацистов, скрывшихся в стране от наказания
0
235
10:00 30.10.2023
Глава Минобороны ФРГ призвал приготовиться к возможной войне в Европе
0
265

Возврат к списку