Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы добровольно отправиться на СВО
12:05 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <…> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет», — сообщил журналистам в понедельник глава региона Сергей Меликов.
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