Гражданин РФ стал мэром города в Колумбии

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Гражданин РФ победил на муниципальных выборах в Колумбии. Михаил Краснов стал мэром города Тунха, следует из данных национального реестра актов гражданского состояния.

По итогам выборов он получил почти 32% голосов избирателей. В планах профессора — привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские.

Михаил Краснов больше 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство. Мужчина преподаёт экономику в университете. Говорит Москва