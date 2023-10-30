Гражданин РФ стал мэром города в Колумбии
12:20 30.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гражданин РФ победил на муниципальных выборах в Колумбии. Михаил Краснов стал мэром города Тунха, следует из данных национального реестра актов гражданского состояния.
По итогам выборов он получил почти 32% голосов избирателей. В планах профессора — привлечение в регион иностранного инвестиционного капитала и работа с международными компаниями, включая российские.
Михаил Краснов больше 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство. Мужчина преподаёт экономику в университете. Говорит Москва
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