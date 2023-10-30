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НОВОСТИ

В Приморье медведь убил человека

12:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Останки человека обнаружены на лежке медведя в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Животное было застрелено.

«Как рассказали в Охотнадзоре, ранее поступила информация о пропаже рыбака села Березовка, полиция выехала на место, ночью нашла предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лежку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лежки и отстрелили зверя», — сообщили в пресс-службе.

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