Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа в соответствии с планом — армия

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, расширяя наземные операции в соответствии с планом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями», — сказал Хагари.