В Кремле заявили, что события в Махачкале отчасти спровоцированы извне

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События в аэропорту Махачкалы стали во многом результатом вмешательства извне, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал он.