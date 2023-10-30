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Саакашвили в суде заявил о проникших в Грузию диверсантах из РФ

13:20 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии и находящийся в частной клинике с мая 2021, считает, что в страну проникла «диверсионная группа» из РФ с целью захвата власти. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал по видеосвязи на заседании суда по делу о растрате им государственных средств в крупном размере.

«По моей информации, [в Грузию] вошла диверсионная группа, которой поручено в условиях беспорядков захватить власть в свои руки и дестабилизировать страну», — утверждал Саакашвили, добавив, что группа вооружена. Экс-президент, адвокаты которого заявляли о наличии у него признаков деменции, призвал создать «горячую линию гражданской обороны», на которую можно будет звонить по поводу «информационных провокаций этой российской диверсионной группы».

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