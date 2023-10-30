Саакашвили в суде заявил о проникших в Грузию диверсантах из РФ
13:20 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии и находящийся в частной клинике с мая 2021, считает, что в страну проникла «диверсионная группа» из РФ с целью захвата власти. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал по видеосвязи на заседании суда по делу о растрате им государственных средств в крупном размере.
«По моей информации, [в Грузию] вошла диверсионная группа, которой поручено в условиях беспорядков захватить власть в свои руки и дестабилизировать страну», — утверждал Саакашвили, добавив, что группа вооружена. Экс-президент, адвокаты которого заявляли о наличии у него признаков деменции, призвал создать «горячую линию гражданской обороны», на которую можно будет звонить по поводу «информационных провокаций этой российской диверсионной группы».
НОВОСТИ
- 13:32 30.10.2023
- В Севастополе объявлена воздушная тревога
- 13:05 30.10.2023
- В Кремле заявили, что события в Махачкале отчасти спровоцированы извне
- 13:00 30.10.2023
- Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа в соответствии с планом — армия
- 12:32 30.10.2023
- В Приморье медведь убил человека
- 12:20 30.10.2023
- Гражданин РФ стал мэром города в Колумбии
- 12:05 30.10.2023
- Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы добровольно отправиться на СВО
- 12:00 30.10.2023
- Китай и США договорились провести консультации по вооружениям — МИД КНР
- 11:32 30.10.2023
- ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма
- 11:20 30.10.2023
- Кабмин РФ упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук
- 11:05 30.10.2023
- Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовых беспорядках в Дагестане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать