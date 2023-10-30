В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — говорится в сообщении главы города.
Приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, говорится в сообщении Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
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