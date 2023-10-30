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НОВОСТИ

Путин в очном режиме проведет совещание по следам событий в Махачкале

14:12 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сегодняшнее совещание у президента России Владимира Путина по следам событий в Махачкале пройдет в очном режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очное», — ответил он на вопрос, будет ли совещание по видео-конференц-связи (ВКС) или президент проведет его лично.

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