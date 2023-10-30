Путин в очном режиме проведет совещание по следам событий в Махачкале

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сегодняшнее совещание у президента России Владимира Путина по следам событий в Махачкале пройдет в очном режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очное», — ответил он на вопрос, будет ли совещание по видео-конференц-связи (ВКС) или президент проведет его лично.