ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, системой ПВО сбиты все восемь ракет
14:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать объекты в Крыму ракетами Storm Shadow. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все восемь ракет, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ.
«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — говорится в сообщении.
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