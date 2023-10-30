ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, системой ПВО сбиты все восемь ракет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать объекты в Крыму ракетами Storm Shadow. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все восемь ракет, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — говорится в сообщении.