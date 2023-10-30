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НОВОСТИ

Песков не комментирует сообщение о якобы планах призыва срочников в погранвойска

15:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение военкора Александра Сладкова о якобы планах призывать срочников в погранвойска РФ.

«Это я оставляю без комментариев», — сказал представитель Кремля журналистам.

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