Более 7 тыс. случаев кори зафиксировали в РФ за неполный 2023 г.
15:12 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи за три квартала 2023 года зарегистрировали более 7 тыс. случаев заболеваемости корью, за весь 2022-й их было 102. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
«Корь — <…> в 2021 был 1 случай, в 2022 году — 102 случая инфекции, а за три квартала этого года мы имеем более 7 тыс. случаев инфекции», — сказал он на III ежегодной конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».
Согласно слайдам, сопровождавшим доклад Чуланова, в 2022 году в структуре инфекционных и паразитарных заболеваний в России доминировали ОРВИ и грипп (74,86%), а также коронавирусная инфекция (21,33%).
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