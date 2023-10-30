Более 7 тыс. случаев кори зафиксировали в РФ за неполный 2023 г.

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи за три квартала 2023 года зарегистрировали более 7 тыс. случаев заболеваемости корью, за весь 2022-й их было 102. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Корь — <…> в 2021 был 1 случай, в 2022 году — 102 случая инфекции, а за три квартала этого года мы имеем более 7 тыс. случаев инфекции», — сказал он на III ежегодной конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

Согласно слайдам, сопровождавшим доклад Чуланова, в 2022 году в структуре инфекционных и паразитарных заболеваний в России доминировали ОРВИ и грипп (74,86%), а также коронавирусная инфекция (21,33%).