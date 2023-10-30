Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку «Днепр» — источник
15:32 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах.
Ранее командующим группировкой войск «Днепр» на херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.
«Теплинский назначен командующим группировкой „Днепр“, — сказал собеседник агентства.
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