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ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard

16:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 220 военнослужащих, 2 танка, включая танк Leopard производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа», — отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

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