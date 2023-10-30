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Установка памятников Сталину является проблемой общественности, а не государства - Фадеев

16:32 30.10.2023 Источник: Интерфакс

Государство не занимается увековечиванием памяти Сталина, установка ему монументов является частной инициативой, которая является, как минимум, преждевременной, пока события репрессий окончательно не стали историей только для учебников, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Во-первых, это не государственная политика, это памятники на частных территориях. Во-вторых, считаю это, мягко говоря, преждевременным. Потому что память о трагических событиях сталинской эпохи жива, и эти события ещё не стали (исключительно) историей для учебников, поэтому надо очень аккуратно относиться к этим вещам", - сказал Фадеев журналистам в понедельник после возложения цветов к "Стене скорби" - монументу, установленному в память о жертвах политических репрессий.

Так он ответил на вопрос о его отношении к увековечиванию памяти Сталина в различных регионах страны.

По его мнению, "это проблема, скорее, не властей, а проблема общественности". "Местной общественности - там, где эти памятники ставят. Хотелось бы более активной позиции общественности по поводу памятников Сталину",- сказал Фадеев.

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