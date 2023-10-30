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Число россиян, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один кредит, продолжает расти

17:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд. На 1 июля их доля составила 46% от всех ипотечных заемщиков, следует из информационно-аналитического материала Банка России по тенденциям в кредитовании в первом и втором кварталах 2023 года.

«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд (+12% за последние полгода) и на 1 июля 2023 года составило 46% от всех ипотечных заемщиков (+5 процентных пунктов за год)», — говорится в материалах.

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