Число россиян, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один кредит, продолжает расти
17:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд. На 1 июля их доля составила 46% от всех ипотечных заемщиков, следует из информационно-аналитического материала Банка России по тенденциям в кредитовании в первом и втором кварталах 2023 года.
«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд (+12% за последние полгода) и на 1 июля 2023 года составило 46% от всех ипотечных заемщиков (+5 процентных пунктов за год)», — говорится в материалах.
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