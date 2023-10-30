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НОВОСТИ

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области

17:12 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник нанесли удар по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна», — проинформировал глава региона.

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