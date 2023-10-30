Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник нанесли удар по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна», — проинформировал глава региона.