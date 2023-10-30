На Украине отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы
17:40 30.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В офисе Зеленского отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Михаил Подоляк заявил, что Украина не связана со вчерашним погромом.
«Конечно, Украина не имеет никакого отношения к последнему масштабному всплеску ксенофобских настроений на территории Российской Федерации», — заявил советник главы офиса украинского президента агентству Reuters.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что попытка атаковать самолёт с пассажирами из Тель-Авива в Махачкале была «спровоцирована извне», а глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в организации беспорядков Украину. Говорит Москва
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