0
0
101
НОВОСТИ

На Украине отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

17:40 30.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В офисе Зеленского отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Михаил Подоляк заявил, что Украина не связана со вчерашним погромом.

«Конечно, Украина не имеет никакого отношения к последнему масштабному всплеску ксенофобских настроений на территории Российской Федерации», — заявил советник главы офиса украинского президента агентству Reuters.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что попытка атаковать самолёт с пассажирами из Тель-Авива в Махачкале была «спровоцирована извне», а глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в организации беспорядков Украину.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:27 30.10.2023
В ООН заявили о десяти погибших в Газе сотрудниках организации за последние три дня
0
28
17:12 30.10.2023
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области
0
180
17:00 30.10.2023
Число россиян, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один кредит, продолжает расти
0
172
16:32 30.10.2023
Установка памятников Сталину является проблемой общественности, а не государства - Фадеев
0
230
16:12 30.10.2023
Число имеющих кредиты и займы россиян выросло к середине 2023 г. до 47 млн — ЦБ
0
244
16:00 30.10.2023
ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard
0
241
15:32 30.10.2023
Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку «Днепр» — источник
0
284
15:12 30.10.2023
Более 7 тыс. случаев кори зафиксировали в РФ за неполный 2023 г.
0
286
15:00 30.10.2023
Песков не комментирует сообщение о якобы планах призыва срочников в погранвойска
0
323
14:32 30.10.2023
ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, системой ПВО сбиты все восемь ракет
0
327

Возврат к списку