В ООН заявили о десяти погибших в Газе сотрудниках организации за последние три дня

18:27 Источник: Интерфакс

За прошедшие 72 часа в секторе Газа погибли 10 сотрудников ООН, а с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке - 63 сотрудника организации, сообщило в понедельник Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"За прошедшие 72 часа убиты еще 10 работников БАПОР, всего с 7 октября убиты 63 работников агентства", - говорится в пресс-релизе агентства. Также с момента обострения конфликта ранили 22 работников БАПОР.