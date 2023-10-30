Надо ждать перемен в военной стратегии Киева и перетряски президентской команды – The Time
18:50 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации автора статьи Саймона Шустера, «его (Зеленского — прим. ТАСС) помощники предупредили меня, что надо ждать крупных перемен в военной стратегии и перетряски президентской команды до того, как установится зима». «Необходимо уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, командующего контрнаступлением, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», — добавляет Шустер.
Один из собеседников журналиста прямо признал, что «движения вперед нет». При этом Зеленский выступает за продолжение боевых действий зимой и отказывается принять возможность их заморозки, отмечается в статье.
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