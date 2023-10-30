Израиль заинтересован в поддержании нормальных отношений с Россией - министр
21:10 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет», — сказал он на пресс-конференции, выступая вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху. «Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией», — добавил Дермер.
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