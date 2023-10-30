Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
21:30 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября», — сказал он на пресс-конференции.
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