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Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора

21:30 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября», — сказал он на пресс-конференции.

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