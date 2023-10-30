Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные партии в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) не смогли набрать большинство голосов для вотума недоверия правительству страны. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Голосование стало уже 22-й попыткой отправить в отставку кабинет, не имеющий собственного большинства в парламенте. Действия оппозиции стали ответом на очередное применение премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству принимать законы в обход парламента. На этот раз Борн воспользовалась такой возможностью, чтобы принять закон о бюджете социального страхования страны на 2024 год.

За время своих полномочий правительство Борн, находящееся у власти с мая 2022 года, пережило уже 22 голосования в парламенте об объявлении ему недоверия.