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НОВОСТИ

Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом

22:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные партии в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) не смогли набрать большинство голосов для вотума недоверия правительству страны. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Голосование стало уже 22-й попыткой отправить в отставку кабинет, не имеющий собственного большинства в парламенте. Действия оппозиции стали ответом на очередное применение премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству принимать законы в обход парламента. На этот раз Борн воспользовалась такой возможностью, чтобы принять закон о бюджете социального страхования страны на 2024 год.

За время своих полномочий правительство Борн, находящееся у власти с мая 2022 года, пережило уже 22 голосования в парламенте об объявлении ему недоверия.

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