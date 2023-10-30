Путин: События в Махачкале были инспирированы руками агентуры западных спецслужб
22:37 30.10.2023 Источник: Интерфакс
Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.
"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.
НОВОСТИ
- 22:45 30.10.2023
- МИД и Совбез Израиля просят своих граждан не посещать Северный Кавказ РФ
- 22:40 30.10.2023
- За многими конфликтами по всему миру стоят элиты США и и их сателлиты - Путин
- 22:00 30.10.2023
- Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом
- 21:30 30.10.2023
- Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
- 21:10 30.10.2023
- Израиль заинтересован в поддержании нормальных отношений с Россией - министр
- 20:00 30.10.2023
- МЧС выпустило предупреждение о сильном тумане в Москве в ночь на вторник, 31 октября
- 19:15 30.10.2023
- Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками - The Time
- 18:50 30.10.2023
- Надо ждать перемен в военной стратегии Киева и перетряски президентской команды – The Time
- 18:27 30.10.2023
- В ООН заявили о десяти погибших в Газе сотрудниках организации за последние три дня
- 17:40 30.10.2023
- На Украине отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать