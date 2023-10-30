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НОВОСТИ

Путин: События в Махачкале были инспирированы руками агентуры западных спецслужб

22:37 30.10.2023 Источник: Интерфакс

Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.

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