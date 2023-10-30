МИД и Совбез Израиля просят своих граждан не посещать Северный Кавказ РФ
22:45 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля повысили до максимального — четвертого — уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе и настоятельно порекомендовали избегать поездок в этот регион, а находящимся там гражданам посоветовали покинуть его. Об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля и МИД страны.
«После событий прошлой ночи [в аэропорту Махачкалы] и на фоне войны „Железных мечей“ (операция израильской армии в секторе Газа — прим. ТАСС) и опасений возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия против израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности — уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы)», — говорится в заявлении.
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